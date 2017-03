Intelliber Technologies startet Socialyk - die weltweit erste am Menschen orientierte, SaaS-basierte Plattform zum Netzwerken

San Francisco (ots/PRNewswire) - Intelliber Technologies INC(http://www.intelliber.com/), das seine Geschäfte von denFirmenstandorten in San Francisco und im indischen Jamshedpur ausbetreibt, gab heute den Start von Socialyk - der weltweit ersten amMenschen ausgerichteten, SaaS-basierten Plattform zum Netzwerken(https://www.socialyk.com/) - bekannt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/479900/Landing_Page_Socialyk.jpg"Socialyk (https://www.socialyk.com/) ist die weltweit erste ameinzelnen Menschen orientierte, SaaS-basierte, voll funktionsfähigeEnd-to-End-Plattform zum Netzwerken, die sowohl die Nachfrage- alsauch die Angebotsseite bedient." Socialyk ist zudem die amschnellsten wachsende Plattform im SaaS-Bereich. Seit ihrem Start am20. Januar 2017 lag die wöchentliche Wachstumsrate von Socialykniemals unter 900 Prozent. Mehr als 25.000 Nutzer haben sich seit demStart Ende Januar bereits bei Socialyk angemeldet. Jyoti Ranjan,Gründer und CEO von Intelliber Technologies (http://www.jranjan.com/)weist darauf hin, dass es auf Socialyk in erster Linie darum gehe,für die Anwender die Chancen in den Vordergrund zu stellen, unddarum, Nutzern dabei zu helfen, eine Menge Zeit und Geld zu sparen."Socialyk ist eine Plattform, auf der Nutzer zusammenkommen, umtiefere Einblicke zu erhalten, um sich Marktwissen anzueignen, umtalentierte Jobkandidaten einzustellen, um sich einen Abonnentenstammauszubauen, um Kunden zu finden, um Kleinanzeigen zu schalten, umsich Bewertungen anzusehen, um Angebote abzugeben, um Projekteanzubieten, um ihren Handel je nach Ziel- und Verbrauchergruppeauszurichten, um über Echtzeit-Kanäle zu verkaufen, um aufAnalysedaten, die öffentlich nicht verfügbar sind, zuzugreifen und umsich für Jobs zu bewerben", sagt Jyoti Ranjan - CEO und Gründer vonIntelliber Technologies (http://www.jranjan.com/). Socialyk ist absofort als reines Internetangebot verfügbar, wobei für die ersteJuni-Woche 2017 der Start einer App für Android und iOS geplant ist.Jyoti Ranjan (http://www.jranjan.com/) fügt noch hinzu, dass Nutzer,Inhalte und Aktionen sich aufgrund der Nachfrage eines geprüftenNetzes aus Tausenden von Einzelpersonen zusammenfinden, die aufSocialyk als Unternehmer, Personaler, Urlauber, Blogger,Veranstaltungsplaner, Projektbetreiber, Händler usw. unterwegs sind.Erstellen Sie Ihr Konto (https://www.socialyk.com/signup)Auf Socialyk (http://www.socialyk.com/) können Einzelpersoneneinfach ihre Wünsche in einer der relevanten Kategorien posten unddann die Suchmaschine mit ihrem Ansatz, der sich am menschlichenVerhalten orientiert, dafür sorgen lassen, dass sie mit den passendenAnwendern verbunden werden. Was, wann und wo auch immer sie esbenötigen."Das, was Sie als Einzelperson gerade brauchen, könnte einReiseanbieter aus Hawaii oder ein Abenteuertrip zum Mount Everestsein, Sie könnten nach einem Reisebegleiter suchen oder Sie möchtenwissen, welchen geschäftlichen Bedarf ein Unternehmen im SiliconValley oder ein Einkäufer direkt bei Ihnen vor Ort hat, welcherPersonaler gerade nach Ihren Fähigkeiten sucht und welcher Händlergerade Angebote für Ihre Zielgruppe macht, oder Sie suchen vielleichteinen Sporttaucher in Bangkok. Über Socialyk finden Sie jetztmithilfe Ihrer Tastatur die unmöglichsten Mitglieder an Standortenauf der ganzen Welt."Auf Socialyk verfügt jeder über ein detailliertes Profil mitjeweiligen Arbeitsproben. Sie können die jeweiligen Interessen,Fertigkeiten, Vorlieben und die jeweils komplette Bandbreite derKenntnisse jedes Nutzers einsehen. Bewertungen helfen Ihnen dabei,das richtige Unternehmen für Ihren nächsten Job auszuwählen. AufSocialyk können Sie Ihr bereits bestehendes Arbeitsteam ergänzen, Siekönnen andere über Ihre Dienstleistungen und Produkte informierenoder über unsere Jobbörsen-Funktion ein komplettes Arbeitsteam vonGrund auf neu aufbauen. "Der am einzelnen Menschen ausgerichteteAnsatz von Socialyk erzeugt Informationen und Gelegenheiten für das,was Sie brauchen, direkt vor Ihren Augen. Socialyk betreibt zudemMarktforschung, generiert Geschäftswissen und führt Untersuchungenfür Unternehmen und Einzelpersonen durch und hilft Ihnen mithilfe vonGeschäftsdaten in Echtzeit, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen.""Ganz gleich, ob Sie Personaler oder auf der Suche nach einem Jobsind, ob Sie als Freiberufler arbeiten oder ein Unternehmen besitzen,ob Sie eine Marke oder einen Medienkonzern vertreten: Socialyk hilftIhnen dabei, sich auf das zu konzentrieren, was Sie am liebsten tun -etwas tolles auf die Beine zu stellen. Durch Socialyk entstehen fürSie nützliche Gelegenheiten - in Echtzeit und zu jeder Zeit."Video - https://www.youtube.com/watch?v=RL3GSQdSeawFoto - https://mma.prnewswire.com/media/479512/Socialyk_Logo.jpgPressekontakt:engage@intelliber.comOriginal-Content von: Intelliber Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell