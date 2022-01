Intellia Therapeutics Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert Intellia Therapeutics per 14.01.2022, 17:41 Uhr bei 91.78 USD. Intellia Therapeutics zählt zum Segment "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat Intellia Therapeutics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Intellia Therapeutics liegt bei 89,03, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Intellia Therapeutics bewegt sich bei 63,98. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intellia Therapeutics verläuft aktuell bei 117,78 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 89,35 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,14 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 118,97 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Intellia Therapeutics-Aktie der aktuellen Differenz von -24,9 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Intellia Therapeutics erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Intellia Therapeutics aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (159,19 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 78,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 89,35 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Intellia Therapeutics erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.