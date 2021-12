Intellia Therapeutics Aktie: Es gibt was neues!

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie Intellia Therapeutics am 29.12.2021, 15:51 Uhr, mit dem Kurs von 119.56 USD. Die Aktie der Intellia Therapeutics wird dem Segment "Biotechnologie" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Intellia Therapeutics entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Intellia Therapeutics erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intellia Therapeutics vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (153,53 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,42 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 119,56 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Intellia Therapeutics erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intellia Therapeutics. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Intellia Therapeutics von 119,56 USD ist mit +3,71 Prozent Entfernung vom GD200 (115,28 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 124,84 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,23 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Intellia Therapeutics-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

