Intel: Das nächste Rekordhoch – und so weiter ….

Intel ist viel stärker, als es in den deutschen Börsenmedien wahrgenommen wird. Das Papier hat in den zurückliegenden Handelswochen zahlreiche Klippen umschifft und ist auf bestem Wege zu neuen Rekordhochs. Dabei könne die Aktie, so die Meinung von Chartexperten, bald schon weitere Chancen von 20 % und mehr angehen.

Im Einzelnen: Die Aktie hat einen beeindruckenden charttechnischen Aufwärtstrend gestartet. Dabei ist der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.