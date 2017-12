Intel legt sich mit NVIDIA bei selbstfahrenden Autos an, aber kann das funktionieren?

Intel (WKN:855681) hat versucht, NVIDIA (WKN:918422) bei selbstfahrenden Autos zu übertreffen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Intel-Manager behaupten, dass ihr autonomer EyeQ5-Treiberchip effizienter ist als NVIDIAs Xavier-Plattform. CEO Brian Krzanich sagte kürzlich, dass Intels Produkt „mehr als das Doppelte der Performance-Effizienz als die Konkurrenz liefern kann“, was ein direkter Angriff auf NVIDIA ist.

Jack Weast, Principal Engineer und Chefarchitekt für autonome Fahrlösungen bei Intel, sagte der EE Times, dass der EyeQ5-Chip 2,4-mal effizienter ist als der Xavier-Chip der aktuellen Generation. Konkret kann der EyeQ5 24 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) an Rechenleistung liefern und verbraucht dabei 10 Watt Strom. Intel behauptet, dass der DRIVE PX-Chip von NVIDIA, der auf der Xavier-Plattform basiert, 30 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS) an Rechenleistung mit sich bringt, aber 30 Watt Strom verbraucht.

Aber das ist laut NVIDIA kein Vergleich zwischen Äpfeln und Äpfeln. Danny Shapiro, Geschäftsführer von NVIDIA, konterte in einem anderen Artikel der EE Times, dass Chipzilla den Stromverbrauch von nur einem Chip mit dem gesamten Ökosystem von NVIDIA vergleicht, zu dem die CPU, der Grafikprozessor und der Speicher gehören.

Darüber hinaus wird Intels Vergleich nicht wasserdicht sein, wenn man bedenkt, dass NVIDIAs autonome Autoplattform der nächsten Generation, der Pegasus, in der Lage ist, die Autonomie der Stufe 5 (die höchste Stufe der Autonomie bei selbstfahrenden Autos, bei denen kein menschliches Eingreifen erforderlich ist) zu betreiben. Das neue System von NVIDIA ist zehnmal leistungsfähiger als die aktuelle DRIVE PX2-Plattform und liefert 320 TOPS an Rechenleistung bei einem Stromverbrauch von 500 Watt.

Die Rechenleistung einer Plattform ist sehr wichtig, und Pegasus liefert, da es trotz des höheren Stromverbrauchs mehr bieten kann.

Daher kann NVIDIAs kommende künstliche Intelligenz (KI) Engine für selbstfahrende Autos im Vergleich zu Intel eine höhere Leistung liefern. Noch wichtiger ist, dass der NVIDIA-Chip bereits von mindestens 25 Partnern getestet wird und 2018 kommerziell erhältlich sein wird. Im Vergleich dazu wird Intels EyeQ5-Chip voraussichtlich erst 2020 in Serie gehen, so dass die Chancen gut stehen, dass die selbstfahrende Autoplattform von NVIDIA bis dahin um eine weitere Generation voranschreiten wird.

Intel ist ein Spätzünder in diesem Bereich. Die Übernahme von Mobileye Anfang des Jahres gab dem Chiphersteller Auftrieb, aber NVIDIA ist seit der Vorstellung der ersten Generation der DRIVE PX-Plattform vor fast drei Jahren an der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge beteiligt.

Intel versucht, NVIDIAs die Show zu stehlen, indem es versucht, in den Nachrichten zu bleiben, und es hat dabei bisher gute Arbeit geleistet. Das Unternehmen hat nach und nach eine beeindruckende Allianz von Partnern aufgebaut, zu der die Automobilhersteller BMW und Fiat Chrysler sowie die Alphabet-Tochter Waymo gehören. Daher ist der letzte Angriff auf NVIDIA nichts Unerwartetes.

Noch wichtiger ist, dass Intel versucht, den Technologievorsprung zu schließen, den NVIDIA im Bereich der selbstfahrenden Autos genießt. Kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es an einer Multichip-Plattform arbeitet, um autonomes Fahren zu ermöglichen, indem es Mobileyes EyeQ5 Computer Vision Chip mit seinen eigenen Atom-Prozessoren und Connectivity-Chips kombiniert.

Intel plant, diese Plattform demnächst zu enthüllen, was bedeutet, dass das Unternehmen über eine komplette KI-Engine verfügt, die in Bezug auf Rechenleistung und Energieverbrauch mit NVIDIA vergleichbar ist. Wichtiger noch, Intels Deal mit dem Unterhaltungsunternehmen Warner Bros. deutet darauf hin, dass der Chiphersteller seine Augen auf die Zukunft selbstfahrender Autos gerichtet hat.

Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen, um „in der Kabine immersive Erlebnisse in autonomen Fahrzeug-(AV-)Umgebungen“ zu entwickeln. Sie werden ein Proof-of-Concept-Auto als Teil der autonomen Testflotte von Intel mit 100 Fahrzeugen einführen, um die zusätzliche Zeit zu nutzen, die in einem selbstfahrenden Auto zur Verfügung steht.

Eine solche Idee könnte Intel helfen, sich von NVIDIA zu differenzieren, ist aber noch lange nicht Realität. Darüber hinaus befinden wir uns noch in einer frühen Phase dieser Technologie, sodass es schwierig ist, zu sagen, wer hier gewinnen wird.

NVIDIA hat derzeit die Technologie auf seiner Seite und hat ein riesiges Ökosystem von 225 Partnern aufgebaut. Aber Chipzilla nimmt langsam Fahrt auf, obwohl abzuwarten bleibt, ob das Unternehmen wirklich liefern kann und mehr Kunden gewinnt.

