Intel nach Verkauf der NAND-Sparte: Wie geht es nun weiter?

Wie heute Nacht bekanntwurde, hat der US-Chipgigant Intel (WKN: 855681) sein Geschäft mit NAND-Flash-Speicherchips an die südkoreanische SK Hynix veräußert. Der Kaufpreis hierfür beträgt neun Milliarden US-Dollar.

Doch was sind eigentlich NAND-Speicherchips und wie ist dieser Verkauf zu bewerten? Nun, NAND steht in der Informatik für Not-And. Es handelt sich also um ein Logikgatter mit zwei Eingängen A und B sowie einem Ausgang Y, zwischen denen die logische Verknüpfung Nicht-Und besteht. Das heißt ...





