Intel, Travelers und Visa: Aktuelle Trendsignale

Der Dow Jones notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 25075.2 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im Dow Jones liegt derzeit bei 3151 Prozent (turbulent!), die Stimmung ist euphorisch! Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Intel, Travelers und Visa, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab.

Nehmen wir zunächst Intel genauer unter die Lupe. Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Intel diskutiert, was die Trendsignal-KI dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -0.6 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 59.2 Prozent). Für Intel liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 893 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 44.43 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu Travelers. Für Travelers liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 713 Prozent. Die Echtzeit Trendsignal-KI hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Travelers gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.7 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 61.2 Prozent). Die Aktie notiert vorbörslich mit 132.4 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Visa: Die Vorzeichen für Visa sind derzeit offensichtlich sehr schlecht: Die Stimmungsanalyse hat in den vergangenen Stunden festgestellt, dass die meisten Marktteilnehmer aktuell sehr 'bearish' eingestellt sind - sie erwarten weiter fallende Kurse für die Aktie von Visa. Das Trendsignal für den Wert lautet dementsprechend 'bearish', für den heutigen Börsenhandel wird eine Kursveränderung von mindestens -0.5 Prozent erwartet. In der jüngeren Vergangenheit gab es übrigens mehrfach klare Trendsignale für Visa - mit einer überdurchschnittlichen Trefferquote von 79.3 Prozent hat die Stimmungsanalyse hier vielfach unter Beweis gestellt, wie gut sich aus der Stimmung der Anleger präzise Kursprognosen ableiten lassen. Für Visa liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 448 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 116.1 USD nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.