Intel, Travelers und Caterpillar: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Der Dow Jones notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 24914.8 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im Dow Jones liegt derzeit bei 670 Prozent (turbulent!), die Stimmung ist euphorisch! Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute Intel, Travelers und Caterpillar, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab, der insgesamt 3520 Nachrichten zugrunde liegen.

Besonders stark im Fokus der Anleger steht heute Intel: Die Stimmungsanalyse erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über Intel gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.6 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 59.2 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Für Intel liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 1379 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 45.26 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu Travelers. Für Travelers liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 723 Prozent. Während der vergangenen 24 Stunden wurde mehrere wohlwollende Beiträge über Travelers in einschlägigen Internet-Foren eingestellt. Die Stimmungsanalyse produzierte daraus ein 'Bullish'-Signal für das Unternehmen, welches in der Vergangenheit mit einer Trefferquote von 62 Prozent zutraf. Die Prognose ist, dass der Aktienkurs im Tagesverlauf mindestens +0.7 Prozent zulegt. Die Aktie notiert vorbörslich mit 132.39 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Caterpillar: Die Echtzeit Trendsignal-KI hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus positiv zu Caterpillar diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch gute Stimmung der Anleger zu Aktie Caterpillar ein klares Zeichen für steigende Kurse; dementsprechend liegt hier ein 'Bullish'-Signal vor (Prognose +0.5 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 67.2 Prozent in der Vergangenheit). Für Caterpillar liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 138 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 157.27 USD nahezu unverändert (0%).

