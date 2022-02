Intel: Mit Tower-Übernahme zu alter Stärke?

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Intel (WKN: 855681) gibt derzeit mehr Geld aus als jemals zuvor in seiner 50-jährigen Geschichte. Nun hat der neue CEO auch seine erste Übernahme eingetütet. Mit dem aggressiven Expansionskurs will der Unternehmenslenker den einstigen Branchenführer neu beleben. Die Ambitionen könnten bald auch an der Börse honoriert werden.

Der US-amerikanische Chip-Hersteller Intel war in den 90er und 00er Jahren zum weltweit unangefochtenen Marktführer aufgestiegen. In den darauffolgenden zehn ...





