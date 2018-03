Intel: Steht der Trend noch am Anfang?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Liebe Leser,

die INTEL-Aktie hat seit dem Jahr 2015 so gut wie alle relevanten charttechnischen Widerstände überwunden und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Die charttechnische Ausgangslage sieht der Aktie von Micron Technology ähnlich, was nicht ungewöhnlich ist, denn beide bedienen teilweise den Halbleitermarkt. Hier ist in den letzten drei Jahren ein positiver Zyklus zu erkennen, nachdem sich die Bereiche AI, Data Center ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.