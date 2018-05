Intel: Jetzt mal eine gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Intel wird bis Ende des Jahres einen günstigen Octacore-Prozessor auf den Markt bringen. Das berichtet das IT-Fachblog Golem. Der auf der Coffee-Lake-Technik basierende Achtkerner soll Intel wieder einen klaren Vorsprung zu AMD bringen, so der Bericht. Neue Chipsätze seien zudem in der Pipeline. Das ist zweifellos eine gute Nachricht, nachdem Intel in der vergangenen Woche vor allem wegen Sicherheitslücken im Gerede ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.