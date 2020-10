Intel: Diese Chance sollte genutzt werden>

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie bildete am 31. Juli bei 46,97 US-Dollar ein Tief aus. Anschließend griffen die Bullen wieder an. Der Kurs drang bis zum 2. September auf 52,68 US-Dollar vor und scheiterte hier an seinem 50-Tagedurchschnitt. Danach übernahmen zwar kurzzeitig die Bären das Ruder, es gelang ihnen jedoch nur, den Titel bis auf ein Tief bei 48,42 US-Dollar zurückfallen zu lassen.

