Intel: Bringt die Sicherheitslücke den Kurs in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Liebe Leser,

eine gravierende Sicherheitslücke in Computer-Chips, von der auch Intel-Prozessoren in erheblichem Umfang betroffen sind, erregte Aufsehen bei den Investoren. Zudem sorgte ein Insiderverkauf von Konzernchef Brian Kraznich in Millionenhöhe Ende November für weitere Irritationen. Standen die Verkäufe etwa im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke, von der Intel bereits seit dem Sommer wusste?

Der Kurs reagierte im ersten Schritt mit Abschlägen von über 3 % auf die Berichte. Nur noch 43,65 Dollar war die Aktie den Anlegern zwischenzeitlich wert. Eine direkte Stellungnahme von Intel konnte den Kurs anschließend wieder zur leichten Erholung verhelfen. Intel bestätigte zwar die Sicherheitslücke, wies aber darauf hin, dass Daten nur gesammelt, aber nicht verändert oder gelöscht werden können. Zudem wären auch andere Hersteller von der Sicherheitslücke betroffen, so dass Kunden mit Intel-Prozessoren nicht die alleinigen Leidtragenden wären.

Stellungnahme beruhigt die Anleger

Nach dieser Meldung schloss der Kurs wieder deutlich erholt bei 45,26 Dollar. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Kurs wieder auf Werte vor der Meldung einpendelt oder ob es aufgrund anderer charttechnischer Faktoren einen Rücklauf auf die Unterstützung im Bereich von 43 Dollar geben wird. Ist dies nicht der Fall, wissen wir immerhin, wie viel eine Sicherheitslücke wert sein kann: ca. 2 Dollar pro Aktie.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Stefan Klotter.