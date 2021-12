Intel-Aktien: Warum sie heute steigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel Corp (NASDAQ:INTC) notiert am Dienstagmorgen höher, nachdem das Unternehmen seine Absicht bekannt gegeben hat, Mobileye Mitte 2022 über einen Börsengang neu ausgegebener Mobileye-Aktien in den USA an die Börse zu bringen.

Mobileye konzentriert sich auf Lösungen für Fahrerassistenz und autonomes Fahren. Das Unternehmen erwartet für 2021 ein Umsatzwachstum von 40 %.

Intel wird Mehrheitseigentümer von Mobileye bleiben. Die Unternehmen werden weiterhin strategische