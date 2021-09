Intel-Aktie: Mit lähmenden Engpässen zu kämpfen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel Corp (NASDAQ:INTC) wird einen Teil seines Werks in Irland zur Verfügung stellen, um Chips für die von Engpässen geplagten Autohersteller herzustellen, sagte CEO Pat Gelsinger am Dienstag auf einer Veranstaltung.

Der in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Chiphersteller plant, einen Teil seines irischen Werks, in dem hauptsächlich Computerprozessoren hergestellt werden, für den Automobilsektor umzurüsten, sagte Gelsinger auf der IAA in München, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung