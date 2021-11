Intel-Aktie: Warum ist sie kürzlich gefallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel Corporation (NASDAQ: INTC), die bereits Probleme hatte, an Wert zu gewinnen, hatte eine enttäuschende Woche, nachdem sie am 21. Oktober ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben hatte. Die Intel-Aktie verlor in der vergangenen Woche fast 12 Prozent ihres Wertes, obwohl die Ergebnisse besser als erwartet ausfielen.

Der Rückgang folgte offenbar auf die Warnung von Intel, dass seine Bruttomarge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung