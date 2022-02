Intel-Aktie: Wachstum durch Übernahme?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Chipriese Intel Corp. (INTC) hat am Dienstag eine endgültige Vereinbarung zum Kauf des israelischen Chip-Unternehmens Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) für 53 Dollar pro Aktie in bar bekannt gegeben. Das Geschäft entspricht einem Gesamtwert von rund 5,4 Milliarden Dollar.

Was macht der Kurs?

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq legten die Tower-Aktien um rund 45 Prozent zu und notierten bei 47,87 Dollar.

