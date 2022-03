Intel Aktie: Unternehmen will Granulate Cloud Solutions kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel Corp. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Granulate Cloud Solutions Ltd. bekannt gegeben, einem in Israel ansässigen Entwickler von Software zur kontinuierlichen Optimierung in Echtzeit. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Die rund 120 Mitarbeiter von Granulate werden in den Geschäftsbereich Datacenter and AI von Intel integriert. Das Unternehmen erklärte, dass die Übernahme von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



