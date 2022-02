Intel Aktie: Übernahme geplant?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Chipriese Intel Corp. (INTC) steht kurz vor einer Übernahme des israelischen Chip-Unternehmens Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) für rund 6 Mrd. Dollar zu kaufen, heißt es in mehreren Berichten unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ein Abschluss könnte noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, sofern die Gespräche nicht scheitern, heißt es in den Berichten.

