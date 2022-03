Intel-Aktie: Turnaround nach Magdeburg-Entscheidung?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Es ist ein großer prestige-Erfolg für den High-Tech-Standort Deutschland: Magdeburg erhält den Zuschlag für eine große Chipfabrik des US-Konzerns Intel. 17 Milliarden € werden nun in den Bau zweier Halbleiter-Werke investiert, kündigte Intel-Chef Pat Gelsinger am Dienstag an. In der zweiten Jahreshälfte 2023 plant das Unternehmen den Baustart der Anlagen, vier Jahre später soll die Produktion schließlich beginnen.

Die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt



