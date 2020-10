Intel Aktie: Riesen Volumen an Optionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In der “Options Action” von CNBC sagte Mike Khouw, er habe am Mittwoch ein überdurchschnittliches Volumen an Optionen bei der Intel Corporation (NASDAQ:INTC) gesehen. Die Calls übertrafen die Puts um etwa 2 zu 1, und der Optionsmarkt impliziert eine Bewegung von 5,6% in beide Richtungen. Die durchschnittliche Bewegung über die letzten 8 Quartale betrug 7,5%.

