Intel-Aktie: Plant eine neue Fabrik!

SANTA CLARA (dpa-AFX) – Der Halbleiterhersteller Intel Corporations (INTC) plant den Bau eines neuen Werks in Columbus, Ohio. Berichten zufolge wird das Werk die größte Investition in der Geschichte des Bundesstaates sein.

Überblick

Der in Kalifornien ansässige Gigant will rund 20 Milliarden Dollar in das Projekt investieren, das auch die Beschäftigung von 3000 Arbeitnehmern vorsieht. Das Werk soll auf einem 3200 Hektar großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



