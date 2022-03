Intel-Aktie: Mega Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Ankündigung der Pläne

SANTA CLARA (dpa-AFX) – Intel (INTC) hat die erste Phase seiner Pläne angekündigt, in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden Euro in der Europäischen Union entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette zu investieren.

Dazu gehören Pläne, zunächst 17 Milliarden Euro in eine hochmoderne Mega-Halbleiterfabrik in Deutschland zu investieren, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich einzurichten und in Irland, Italien, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



