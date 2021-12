Intel-Aktie: Lücke nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Aktien der Intel Corporation (NASDAQ:INTC) werden am Dienstagmorgen höher gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Absicht bekannt gegeben hat, Mobileye Mitte 2022 über einen Börsengang (IPO) neu ausgegebener Mobileye-Aktien in den USA an die Börse zu bringen.

Die Intel-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen nach der Bekanntgabe der Nachricht einen deutlichen Kursanstieg und überschritt einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag Intel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung