Intel-Aktie: Lohnt sich diese Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Märkte haben sich in den letzten Tagen wieder spürbar erholt und damit auch den zuvor stark unter Druck geratenen Aktien zu einem Comeback verholfen. Die Aktie des amerikanischen Chipkonzerns Intel war im Zuge der Corona-Krise um mehr als 32 Prozent eingebrochen und in der vergangenen Woche auf ein Tief bei 43,63 US-Dollar gefallen. In den letzten Tagen sind die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung