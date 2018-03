Intel Aktie: Kampfansage an die Konkurrenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

im letzten Jahr gab es für Intel ein böses Erwachsen. Der größte Konkurrent im CPU-Geschäft in Form von AMD machte dem Chiphersteller mit seinen Ryzen-CPUs schwer zu schaffen. Intel gibt sich aber kampfeslustig und kündigte am letzten Wochenende bei einem E-Sports-Turnier an, dass man weiterhin “König” im Segment des Gamings bleiben wolle. Dabei sei es auch unerheblich, ob sich der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.