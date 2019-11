Intel-Aktie: Ist die Aktie immer noch kaufenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Softwarekonzern Intel hat zuletzt starke Quartalszahlen vorgelegt und dabei die eigenen Erwartungen übertroffen. In der Folge wurde auch die Gesamtjahresprognose nach oben korrigiert. Anleger zeigten sich hocherfreut und ließen die Aktie per Kurslücke in die Höhe schnellen. Die Aufwärtsbewegung hält weiter an und hat den Anteilsschein inzwischen bis auf 58,42 US-Dollar ansteigen lassen. Das Mitte April markierte Rekordhoch bei 59,59 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



