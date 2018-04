Intel-Aktie: Hier wird richtig Geld verdient!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel hat sich zuletzt noch einmal stärker präsentiert. Die Aktie konnte am Donnerstag gleich 3 % aufsatteln, am Freitag ging es um weitere knapp 2 % nach oben. Damit ist der Wert in seinem charttechnischen Aufwärtstrend noch mal einen gehörigen Schritt weitergekommen. Denn die Aktie konnte nun das bisherige 15-Jahres-Hoch bei 43,81 Euro, das erst am 18. April 2018 erreicht worden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.