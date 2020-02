Intel-Aktie – Gute Nachrichten verpuffen wirkungslos!?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Im Zuge der Corona-Panik an den Börsen werden positive Meldungen einfach nicht berücksichtigt! So ging es auch für die Titel der Intel Corp. deutlich abwärts! Und dies, obwohl hier Fantasie entsteht. Denn Intel hat seine Chip-Plattform „ATOM P5900“ für Mobilfunknetzwerke mit dem Standard 5G vorgestellt. Damit geht Intel ganz klar in Konkurrenz zum chinesischen Marktführer Huawei. Ziel von Intel: Bis 2021 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



