Intel-Aktie: Gigantische Subvention?

Überblick Wie Bloomberg berichtet, will Deutschland der(NASDAQ:INTC) einen Zuschuss von über 5 Mrd. Euro (5,5 Mrd. Dollar) aus öffentlichen Mitteln für den Bau einer großen Halbleiterfabrik anbieten. Der endgültige Zuschuss muss noch von der Europäischen Kommission genehmigt werden. Intel will mit den Arbeiten für 17 Mrd. € (18,7 Mrd. $) beginnen, die für eine hochmoderne Halbleiterproduktionsstätte in Magdeburg, Deutschland, vorgesehen sind, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!