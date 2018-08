Intel Aktie: Gibt es da einen Hintergedanken?

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel bestätigte unlängst, an einem eigenen dezidierten Grafikchip zu arbeiten und begibt sich damit in direkte Konkurrenz zu Nvidia und AMD. Dabei ist bisher allerdings völlig unklar, um welche Art von Grafikchip es sich handeln könnte. Intel selbst gab lediglich bekannt, dass mit dem Erscheinen im Jahr 2020 zu rechnen ist. In welcher Leistungsklasse die Chips spielen und für welchen Zweck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.