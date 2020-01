Intel Aktie: Endlich – Anleger dürfen jubeln!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel hatte in den letzten Monaten vor allem mit Negativschlagzeilen zu kämpfen – insbesondere weil sich die Produktion neuer Chips verspätete und es somit zu Lieferengpässen kam.

Jetzt hat der US-Chiphersteller seine Kritiker in die Schranken gewiesen, mit neuen vielversprechenden Zahlen, die sogleich den Aktienkurs in lange Zeit ungekannte Höhen trieben. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag meldete, prognostizierte Intel am Donnerstagabend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung