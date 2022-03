Intel-Aktie: Ehrgeizigen Pläne!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Überblick(NASDAQ:INTC) kündigte die erste Phase seiner Pläne an, in den nächsten zehn Jahren bis zu 80 Milliarden Euro in der EU zu investieren. Intel plant, 17 Mrd. EUR in eine hochmoderne Mega-Halbleiterfabrik in Deutschland, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich sowie in Forschungs- und Entwicklungs-, Fertigungs- und Gießereidienstleistungen in Irland, Italien, Polen und Spanien zu investieren. Durch die Investition werden