Intel-Aktie: CEO setzt auf Siliziumindustrie!

Pat Gelsinger, CEO der Intel Corporation(NASDAQ:INTC), sagte, dass das Mooresche Gesetz – die Beobachtung, dass sich die Transistoren in einem Chip alle zwei Jahre verdoppeln – in den letzten Jahren eine Niederlage einstecken musste, nun aber wieder in Kraft ist.

Gelsinger sagte auf Intels Online-Innovationstag am Mittwoch, dass das Mooresche Gesetz lebendig ist und das Unternehmen erwartet, dass es in den



