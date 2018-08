Intel Aktie: Auch bei der Blockchain aktiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Bei Blockchain Aktien denken wohl nur die wenigsten an den Halbleiter-Giganten Intel. Tatsächlich ist dort die Technologie aber ein wichtiges Thema. Erst im Juni dieses Jahres wurde eine Zusammenarbeit mit Enigma bekanntgegeben. Dabei soll Intel mit an der Datenschutzforschung arbeiten und so dabei helfen, die erste Umgebung für skalierbare Ende-zu-Ende-DApps zu erschaffen.

Auch davon ab arbeitet Intel mit Sicherheit unter Hochdruck an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.