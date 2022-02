Intel-Aktie: Bitcoin-Mining mit Jack Dorsey?

Der globale Technologieriese Intel Corporation (NASDAQ:INTC) hat weitere Details über seinen kommenden Bitcoin (CRYPTO: BTC) Mining-Mikrochip bekannt gegeben.

Was sind die News?

In einem Blog, der am 11. Februar veröffentlicht wurde, erklärte Intel seine Absicht, zur Entwicklung von Blockchain-Technologien mit einer Roadmap energieeffizienter Beschleuniger beizutragen.

Raja M. Koduri, Intel’s General Manager of Accelerated Computing Systems and Graphics Group, sagte, dass das Unternehmen plant, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung