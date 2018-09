IntelGenx Technologies Aktie: Im Abwärtssog!

IntelGenX Technologies konnte vor Kurzem von der Kursexplosion bei Tilray profitieren. Da die beiden Unternehmen eine Zusammenarbeit für oral zu verabreichende Cannabis-Produkte diskutieren, zog Tilray IntelGenx an der Börse mehr oder weniger mit nach oben. Was zuvor ein Segen war, wird dem Papier jetzt aber zum Verhängnis. Denn nachdem Tilray an der Börse nach rasanten Zugewinnen zuletzt regelrecht implodierte, ging es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.