Integrierte und sichere Plattformen für die Fahrzeugvernetzung: QuEST Global arbeitet mit NXP zusammen

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) -Unterstützt Erstausrüster und Tier-1-Hersteller in der Automobilindustrie bei der Entwicklung von innovativem S32G-Fahrzeugverarbeitungsdesign und bei der Bewältigung von komplexer Software und SicherheitsgefährdungenQuEST Global, ein weltweit tätiges Unternehmen für Produktentwicklungsdienstleistungen, hat heute seine Partnerschaft mit NXP® Semiconductors bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Unternehmen Software-Unterstützung für die S32G-Fahrzeugnetzwerkprozessoren von NXP bereitstellen. QuEST wird gesuchte Dienstleistungen anbieten, um Erstausrüstern und Tier-1-Unternehmen dabei zu helfen, das wahre Potenzial der S32G-Prozessoren von NXP auszuschöpfen und ein hochsicheres Fahrzeugnetzwerk bereitzustellen, das ASIL-D-Sicherheit, Hardwaresicherheit, leistungsstarke Echtzeit-Anwendungsverarbeitung und Netzwerkbeschleunigung für serviceorientierte Gateways, Domänencontroller, Zonenprozessoren und Sicherheitsprozessoren kombiniert. Durch die Zusammenarbeit mit NXP bekräftigt QuEST sein Engagement, seine Partner beim Bau sichererer, umweltfreundlicherer und intelligenterer Autos für die Zukunft zu unterstützen.Die Entwicklung in der Automobilindustrie hat die Nachfrage nach elektrischer, autonomer, vernetzter und gemeinsamer Mobilität verstärkt. Die Fahrzeuge stützen sich zunehmend auf Daten und Software, und sichere Konnektivität wird für den Verbraucher immer wichtiger. Der S32G-Prozessor trägt wesentlich dazu bei, den Netzwerkanforderungen des Fahrzeugs gerecht zu werden, indem er die Datenübertragung rund um das Fahrzeug sicher verwaltet und sicherheitskritische Anwendungen schützt. Mit seinen geschulten und dedizierten Ressourcen, die auf diese Plattform spezialisiert sind, wird QuEST die NXP S32G-Kunden dabei unterstützen, die Entwicklungskomplexität zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Geschäftsmöglichkeiten für zukünftige datengesteuerte und softwaredefinierte Automobilhersteller zu erweitern.„Mit dem Einsatz neuer Fahrzeugarchitekturen, die die Zukunft der Mobilität prägen werden, durchläuft die Automobilindustrie einen massiven Wandel", erklärte Krish Kupathil, Leiter für Innovation von QuEST Global. Weiter erklärte er: „Die S32G-Prozessoren werden dem Bedarf an höherer Rechenleistung und Netzwerkbandbreite mit erhöhter funktionaler Sicherheit gerecht. Wir werden unsere S32G-Expertise dafür nutzen, unsere gemeinsamen Automobilkunden zu unterstützen und genau die Plattform aufzubauen, die für die Bereitstellung neuer vernetzter Dienste und aufrüstbarer Funktionen für das Fahrzeug der Zukunft erforderlich ist."„Die Automobilindustrie entwickelt sich weiter und die Fahrzeughersteller müssen kontinuierlich ein verbessertes, sicheres und problemloses Datenmanagement für ihre Fahrzeuge bereitstellen. Die Support- und Softwarelösungen von QuEST können unseren gemeinsamen Erstausrüster- und Tier-1-Kunden helfen, das volle Potenzial der S32G-Prozessoren für sich zu nutzen", so Carlos Prada, Director of Automotive Processing Partnerships bei NXP.Die S32G-Automobil-Netzwerkprozessoren von NXP ermöglichen moderne serviceorientierte Gateways für die schnelle Over-the-Air-Bereitstellung (OTA) neuer Funktionen und erweiterter Edge-to-Cloud-Analysen. Sie bieten eine höhere Verarbeitungs- und Netzwerkleistung mit funktionaler ASIL-D-Sicherheit zur Unterstützung von Anwendungen für autonomes Fahren[1]. Für die S32G-Plattform bietet QuEST folgende Dienstleistungen an:- Design und Prototyping von Hardwaresystemen- Softwareentwicklung für Automobilsysteme einschließlich Design, Entwicklung und Wartung.- Integration von Konnektivitätsmodul und Funktionen- Unterstützung der Kunden von NXP bei der Funktionalen Sicherheit, Systemvalidierung und Automatisierung- ProduktrealisierungDa die Automobilindustrie ein exponentielles Wachstum verzeichnet, stellt sie auch die Datensicherheit der Fahrzeughersteller vor neue Herausforderungen. Moderne Fahrzeuge benötigen einen sichereren und nahtloseren Informationsfluss sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs. Die Zusammenarbeit von QuEST und NXP wird bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen und Tier-1-Anbieter sowie Erstausrüster dabei unterstützen, sich von Automobilherstellern zu fahrzeugdatengesteuerten Serviceanbietern zu entwickeln.Informationen zu QuEST Global:Seit fast 25 Jahren ist QuEST Global ein vertrauenswürdiger globaler Partner für Produktentwicklungsdienstleistungen für viele der weltweit bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Energie, Hi-Tech, Gesundheitswesen und medizinische Geräte, Schienenverkehr und Halbleiter. Mit einer Präsenz in 13 Ländern, 54 Lieferzentren weltweit und mehr als 11.500 Mitarbeitern steht QuEST Global an der Spitze der Konvergenz von Innovationen in den Bereichen Mechanik, Elektronik, Software und Digitaltechnik, um Lösungen für eine sicherere, sauberere und nachhaltige Welt zu entwickeln. Das fundierte Fachwissen und die digitale Expertise von QuEST Global helfen seinen Kunden, Produktentwicklungs- und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, das Kundenerlebnis zu verbessern und Fertigungsprozesse und Abläufe effizienter zu gestalten.[1] NXP Unlocks the Full Potential of Vehicle Data with the S32G Automotive Network Processors | NXP Semiconductors (https://www.nxp.com/company/about-nxp/nxp-unlocks-the-full-potential-of-vehicle-data-with-the-s32g-automotive-network-processors:NW-UNLOCKS-VEHICLE-DATA)