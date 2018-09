Integrierte Bezahllösung von Wirecard jetzt in allen IKEA-Onlinestores in Malaysia erhältlich / Beim IKEA-Einkauf profitieren Shopper von einem unkomplizierten und praktischen Bezahlerlebnis

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Singapur (ots) - Online-Shopper bei IKEA könnenvon Wirecards integrierter Bezahllösung profitieren, die jetzt inMalaysia auf den Markt gebracht wurde. Mithilfe der Lösung desInnovationsführers für digitale Finanztechnologie können Verbraucheraus einer Reihe von Bezahloptionen für Produkte und Dienstleistungenauswählen. Gleichzeitig haben sie die Gewissheit, dass jedeTransaktion sicher ist.Dies ist Teil eines regionalen Rollouts der Plattform-Services vonWirecard für sämtliche IKEA-Onlinestores in Südostasien. Singapurbildete den Auftakt dieser erweiterten Markteinführung, die in dennächsten Monaten in Thailand fortgesetzt werden soll.Koen Besteman, Head of e-Commerce für IKEA Southeast Asia, sagt:"Wir freuen uns sehr, unseren IKEA-Kunden in Malaysia durch dieZusammenarbeit mit Wirecard ein hochwertiges und sicheresEinkaufserlebnis zu bieten. Ganz gleich, ob sie per Kreditkarte,Lastschrift oder auf anderen alternativen Wegen bezahlen - unsereKunden können sich beim Online-Shopping auf ein entspanntes undsicheres Erlebnis freuen."Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard, fügt hinzu:"Unternehmen mit regionaler Präsenz sind unter anderem mit derHerausforderung konfrontiert, ihre Aktivitäten über verschiedeneMärkte hinweg zu verknüpfen. Mit unserer Technologie und unseremKnow-how können wir Unternehmen wie IKEA dabei helfen, sich auf ihreStärken zu konzentrieren. Für IKEA liegt diese Stärke im Anbietengroßartiger Erlebnisse beim Einkauf von Wohnartikeln und Möbeln,während wir für nahtloses und flexibles Payment und somit für volldigitalisierte Bezahlprozesse sorgen. Wir freuen uns, dieseMöglichkeiten nun in den Onlineshops von IKEA Malaysia zu bieten unddiese Option in den kommenden Monaten auf ganz Südostasienauszuweiten."Der von Wirecard gebotene Service basiert auf einem einzigenIntegrationspunkt für alle Zahlungsmethoden in der gesamten Region,sodass IKEA Southeast Asia von vereinfachter Integration undschnellerem Rollout profitieren kann. Darüber hinaus bietet dasSystem Echtzeit-Prüfungen, durch die IKEA Southeast Asia pünktlicheZahlungen und Betrugsvermeidung gewährleisten kann.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363Email: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell