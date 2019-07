Integrationspreis verliehen: Berufsgenossenschaft zeichnet engagierte Unternehmen aus (FOTO)

Mannheim (ots) - Nach schweren Unfällen zurück ins ArbeitslebenEine dauerhafte, erfolgreiche Wiedereingliederung von Mitarbeitern, die schwereArbeitsunfälle hatten und Behinderungen davontrugen, ist keineswegs alltäglich.Um diese Menschen wieder in das Arbeitsleben zu integrieren, werden vonUnternehmen aber zum Teil erhebliche Anstrengungen unternommen. Dennoch ist dieArbeitslosenquote bei Schwerbehinderten fast doppelt so hoch wie bei anderenBeschäftigten. Oftmals fehlt es also nicht am Willen oder den notwendigenStrukturen, sondern am Wissen über die Möglichkeiten und Hilfestellungen, umIntegrationsprojekte zum Erfolg zu führen. Die BerufsgenossenschaftNahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) zeichnete jetzt das außergewöhnliche underfolgreiche Engagement dreier Betriebe mit dem BGN-Integrationspreis aus.Unternehmen werden sozialer Verantwortung vorbildlich gerechtIm Unternehmen Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk (Magstadt) wird einungelernter Produktionshelfer von einem Gabelstapler schwer verletzt. Trotzintensiver Bemühungen in der Rehabilitation kann er nicht mehr in seinerbisherigen Tätigkeit eingesetzt werden. Auch eine Umsetzung im Betriebscheitert. Seine Einsatzbereitschaft in einem kaufmännischen Praktikum und seinWille zu lernen überzeugt die Verantwortlichen bei Schoenenberger. Sie schaffenzusammen mit der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe dieVoraussetzungen für eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement innerhalbder Unternehmensgruppe.Aus dem Schlacht- und Zerlegebetrieb Friedrich Neckermann GmbH in Aub wird einBetriebsschlosser mit komplexen Wirbelsäulenverletzungen, offenen Frakturen anbeiden Händen, Rippenbrüchen und weiteren schweren Verletzungen in dieNotaufnahme gebracht. Zu den gesundheitlichen Problemen könnten auch sozialekommen, denn der Mitarbeiter, verheiratet und Vater zweier Kinder, hatte vor demUnfall gekündigt. Das erkennt man bei Neckermann sofort und entschließt sich,die Kündigung zu ignorieren. Denn er ist ein jahrelanger und geschätzterKollege, auch wenn er sich verändern wollte. Heute arbeitet er bei Neckermannals Fahrer.In der Hochwald-Sprudel GmbH in Schwollen (Hunsrück) verliert einLogistik-Mitarbeiter bei einem Unglück einen Arm. Die bleibende Behinderung istunumgänglich, trotz modernster Armprothese. Das Unternehmen trifft seineEntscheidung sofort: Man wird alles tun, um den langjährigen und engagiertenKollegen trotz seiner Behinderung in den Betrieb zu integrieren. Das gelingtzusammen mit der BGN. Er fährt heute einen behindertengerecht ausgerüstetenGabelstapler. "Diese Fälle sind vorbildlich", sagt Klaus Marsch,Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe."Unser Reha-Management hat immer den Menschen im Blick, es geht immer umindividuelle Lösungen ohne großen bürokratischen Aufwand. Hinzu kommt diekonstruktive Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern, die in diesen Fällen mehr alsaußergewöhnlich war. Wir wünschen uns mehr solche Arbeitgeber, die sich ihrersozialen Verpflichtung erinnern", erklärt Klaus Marsch.Integration nützt beiden Seiten - Mitarbeitern und Unternehmen. Denn Menschenmit Behinderung sind wertvolle Mitarbeiter. Das anhand besonderer Beispiele zuverdeutlichen ist das Ziel des BGN-Integrationspreises. Lösungsansätze fürWiedereingliederungsmaßnahmen sollen zugänglich gemacht und verbreitet werden.Schirmherr ist der Sänger Adel TawilDer BGN-Integrationspreis steht unter prominenter Schirmherrschaft: Adel Tawil.Der Sänger und Präsident der ZNS Hannelore Kohl Stiftung hat im Sommer 2016einen Unfall mit schweren Wirbelverletzungen nur Dank der Spezialisten derBerliner Charité ohne bleibende Folgen überlebt und begrüßt das Engagement derBerufsgenossenschaft: "Der BGN-Integrationspreis hat eine wichtige Funktion: Ersteht als Symbol für das außergewöhnliche Engagement von Arbeitgebern, dieBeschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu erhalten."Kontakt:Michael WanhoffLeiter Kommunikation/Pressesprecherpresse-info@bgn.deTelefon: 0621 4456-1573Mobil: 0152 56770333Original-Content von: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, übermittelt durch news aktuell