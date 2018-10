Integrationsgipfel im Kanzleramt: Paritätischer appelliert für Integration von Anfang an

Berlin (ots) - Anlässlich des Verbändegesprächs beiBundeskanzlerin Merkel fordert der Paritätische Wohlfahrtsverbandmehr und bessere Integrationsangebote auch für Geduldete, die zumTeil schon viele Jahre in Deutschland leben. Viele der rund 170.000geduldeten Flüchtlinge seien nach wie vor vom Arbeitsmarktausgeschlossen. Quantität und Qualität der Integrationskurse seienzudem grundlegend auszubauen, so die Forderung des Verbandes."Wer Integration ernst nimmt, kann nicht zugleich Geduldete vonIntegrations- und Arbeitsmarktmaßnahmen fernhalten", so UlrichSchneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands."Wir sollten nicht geizen mit dem Zugang zu unserer Sprache undunserer Gesellschaft." Der Paritätische plädiert dafür, sich in derIntegrationsdebatte grundsätzlich von Fakten und nicht von Stimmungenleiten zu lassen. "Fakt ist, dass 170.000 Menschen seit vielen Jahrenals geduldete Flüchtlinge in Deutschland leben und vom Arbeitsmarktund Integrationsangeboten weitgehend ausgeschlossen sind. Stattjahrelang Energien darauf zu verschwenden, Menschen auszugrenzen,braucht es Integration vom ersten Tag an", so Schneider.Insbesondere was die Integrationskurse angeht, sieht derParitätische deutlichen Verbesserungsbedarf nicht nur was den Zugangfür Geduldete angeht. So brauche es nach Ansicht des Verbandes etwakleinere Klassen, individuelleren Unterricht sowie weiterführendeAngebote u.a. zur Integration in den Arbeitsmarkt.Skeptisch sieht der Verband dagegen Überlegungen des BAMF für mehrRestriktionen und Kontrolle bei den Integrationskursen. "Es fehlt inder Regel nicht an Integrationsbereitschaft bei den Geflüchteten,sondern an ausreichenden und passgenauen Angeboten für alle, die hiersind", so Schneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling,Tel.030/24636305,e-Mail:pr@paritae.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell