Integration geht durch den Magen / Fremde Speisen und Gerichte als Basis für interkulturelle Verständigung (FOTO)

Straelen (ots) -Essen verbindet Menschen und Kulturen. Eine gewagte These inZeiten der Flüchtlingskrise und zunehmender Angst vormultikulturellem Miteinander? Eine aktuelle Repräsentativbefragungvon Innofact im Auftrag von bofrost* gibt mögliche Hinweise auf eineVerbindung zwischen der Offenheit gegenüber fremdländischer Küche undder Bereitschaft, sich mit den Menschen und der Kultur fremder Länderauseinanderzusetzen. So gaben knapp 90 Prozent der befragtenDeutschen an, gerne fremdländische Gerichte zu probieren undkulinarisch fremde Kulturen im Restaurant oder beim Selbstkochenkennenzulernen. Gleichzeitig ist das Interesse in ganz Deutschlandgroß, mehr Gelegenheit zu haben, die Küche anderer Länderkennenzulernen (83,5 Prozent). In Bezug auf den direkten alltäglichenKontakt mit fremden Kulturen sind die Vorbehalte mit 37,3 Prozentallerdings deutlich größer. Hierbei zeigt sich auch ein Gefälle vonWest- nach Ostdeutschland - in den neuen Bundesländern stehen 44,9Prozent der Befragten einem wachsenden Einfluss fremder Kulturennegativ gegenüber. 8,8 Prozent der befragten Deutschen verweigernsich sogar gänzlich der Begegnung mit fremden Kulturen.Dabei ist die Integration ausländischer Kulinarik in Deutschlandeine Erfolgsgeschichte. Unter den Top 10 der von den Befragten alstypisch deutsch bewerteten Gerichte, die Teil der Befragung imAuftrag des europäischen Marktführers im Direktvertrieb von Eis- undTiefkühlspezialisten waren, haben bereits fünf Gerichte einen"Migrationshintergrund". Das Rennen hat hier zwar treffsicher dertraditionell deutsche Sauerbraten gemacht (Platz 9 desBeliebtheitsrankings, allerdings dicht gefolgt vom - gar nicht sodeutschen, sondern aus China und dem Mittelmeerraum stammenden -Sauerkraut und der griechischen Bratwurst). Und auch bei dendeutschen Lieblingsgerichten liegen die "Eingebürgerten" auf denTop-Platzierungen."Die Vielfalt der deutschen Küche als deutlicher Beleg fürerfolgreiche Integration und die Offenheit der Deutschen gegenüberfremden Speisen und Gerichten zeigt: In Sachen Kulinarik gibt es eineBasis für interkulturelle Verständigung", ordnet Matthias van derDonk, Bereichsleiter Corporate Marketing/Kommunikation/Strategy beibofrost*, die Ergebnisse der Studie ein: "Das erleben wir auch impersönlichen Kontakt mit unseren über 4 Millionen Kunden, denen wirunsere mehr als 500 Tiefkühl-Spezialitäten aus der ganzen Welt direktnach Hause liefern."