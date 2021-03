Integration abgeschlossen - die Meelogic Consulting GmbH wird zur GlobalLogic Germany GmbH

Berlin (ots) - Mit der Eintragung ins Handelsregister am 15.02.2021 wurde die Meelogic Consulting GmbH mit Hauptsitz in Berlin in die GlobalLogic Germany GmbH umbenannt.10 Jahre nach ihrer Gründung in Berlin wird die Meelogic Consulting GmbH global. Bereits seit April 2020 ist der Software-Lösungsanbieter Teil der GlobalLogic-Familie. GlobalLogic ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Product Engineering. Die nun erfolgte Umbenennung sorgt für einen einheitlichen Auftritt auf dem Markt unter einer gemeinsamen globalen Marke."Unsere regional etablierte Marke ist mit einer angesehenen globalen Marke verschmolzen, was uns ein breiteres Spektrum an Kompetenzen und Technologien bietet, aus dem wir schöpfen können und das uns Skalierbarkeit ermöglicht. Gleichzeitig stehen wir auch weiterhin für die Kontinuität, Qualität und Kompetenz, die unsere Kunden von uns gewohnt sind und die ihren hohen Ansprüchen gerecht werden", gibt Ayana Alemu, frühere CEO der Meelogic und nun Geschäftsführer der GlobalLogic Germany GmbH, einen Ausblick auf die zukünftigen Möglichkeiten.Die deutsche GlobalLogic Einheit konzentriert sich auf die strategisch wichtige DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und bedient Kunden insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Medizintechnik, digitale Medien, Informationstechnologie und Telekommunikation. Seit der Gründung von Meelogic 2011 bestehen Kundenbeziehungen zu führenden globalen Marken. Damit fügt sich das Unternehmen nahtlos in die strategische Ausrichtung von GlobalLogic ein.Die Eingliederung in die GlobalLogic Familie und der gemeinsamer Markenauftritt bietet großes Potential. Die umfangreiche Expertise des Teams und ihr hervorragender Ruf im Bereich Mobile Solutions, Business Systems, Embedded Development, Online Marketing sowie Atlassian Consulting werden GlobalLogic's Wachstum im europäischen Raum weiter fördern. Unter der gemeinsamen globalen Marke wird das Unternehmen Kunden zukünftig noch schneller noch bessere Lösungen für ihre digitale Transformation anbieten können.Das Serviceangebot der neuen GlobalLogic Einheit in Deutschland wird auf der neuen GlobalLogic Website (https://www.globallogic.com/de/) für Deutschland vorgestellt. Für weiter Informationen klicken Sie hier (https://www.globallogic.com/de/about/news/integration-meelogic-consulting/).Über GlobalLogicGlobalLogic ist führend im Bereich Digital Product Engineering. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu konzipieren und zu entwickeln. Durch die Integration strategischer Design-, komplexer Engineering- und vertikaler Branchenexpertise helfen wir unseren Kunden dabei, sich vorzustellen, was möglich ist, und beschleunigen ihren Weg in die digitalen Geschäftsbereiche von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Engineering Center und Designstudios auf der ganzen Welt. Wir setzen unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse für Kunden in den Bereichen Kommunikation, Automobilindustrie, Gesundheitswesen, Technologie, Medien und Unterhaltung, Produktion und Halbleiter ein. www.globallogic.com (http://www.globallogic.com)GlobalLogic ist eine Marke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.Pressekontakt:GlobalLogic Germany GmbHSolveig BierMarketing & PresseStralauer Allee 2cD-10245 BerlinTelefon: +49 30 400 419 34E-Mail: info@globallogic.comInternet: www.globallogic.com/de/Original-Content von: GlobalLogic Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell