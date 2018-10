Mainz (ots) -Kaum eine Form des Miteinanders kann Trennendes so unverkrampftüberbrücken wie der Sport. Doch ist Integration durch den Sportwirklich möglich? Dieser Frage geht eine Sonderausgabe der "ZDFSPORTreportage" am Sonntag, 21. Oktober 2018, ab 17.10 Uhr nach. Einhochaktuelles Thema, das gerade in jüngster Vergangenheit an Brisanzgewonnen hat - nicht zuletzt durch den Fall Özil und die Reaktionendarauf.Die Integrationswirkung des organisierten Sports ist keinSelbstläufer. Neben multikulturell angelegten Vereinen, in denenMenschen aus Dutzenden Nationen gemeinsam Sport treiben, gibt esgerade in unteren Fußballligen zahlreiche nach ethnischer Herkunftorganisierte Klubs, in denen Zuwanderer unter sich bleiben. DieDOSB-Studie Sport und Zuwanderung hält fest: "Sport wirkt nicht perse integrativ."In den Profi-Ligen ist man da scheinbar weiter. An seiner Spitzeist der Fußball seit Langem ein Spiegel der Migrationsgesellschaft -mit dem Profi als Musterbeispiel des global mobilen Zeitarbeiters inmultinationalen, multikulturellen Arbeitsgemeinschaften namensFußballklub. Oder auch in Nationalteams, wie es Frankreich 1998vormachte, als erster Weltmeister mit Spielern aus fünf Kontinenten.Auch Deutschland als Weltmeister 2014 wurde für die Normalisierungvon ethnischer Vielfalt in Nation und Nationalelf gefeiert. Die"großartige Botschaft" der Mannschaft sei, sagte der damaligeBundespräsident Joachim Gauck, "die ganz selbstverständlicheSpiegelung der Einwanderungsgesellschaft". Aber seitdem hat sicheiniges geändert.Autor und Moderator Yorck Polus trifft Persönlichkeiten aus Sportund Politik, um zu beleuchten, was der Sport bei diesem wichtigengesellschaftspolitischen Thema bewirken kann.https://zdf.de/sport/zdf-sportreportagehttp://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell