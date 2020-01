Integrated Polymer Solutions übernimmt Icon Aerospace Technology

Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Integrated Polymer Solutions ("IPS"),ein Portfoliounternehmen von Arcline Investment Management, gibt diestrategische Übernahme von Icon Aerospace Technology ("Icon") bekannt.Icon entwirft und fertigt kundenspezifische, hochentwickelte Polymerkomponenteneinschließlich Motordichtungen, gewebeverstärkte Dichtungen, Schläuche undGummi-Metall-Verbindungen für die Endmärkte der Luft- und Raumfahrtindustrie unddes Verteidigungssektors. Die Produkte von Icon werden auf einer Vielzahl vonPlattformen in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt, darunter alle AirbusAerospace-Plattformen, Lockheed Martin F-35 und Bombardier Global 7000. Mit derTransaktion kommt ein dritter AS9100-zertifizierter Standort für das Unternehmenmit Sitz in Retford (Vereinigtes Königreich) hinzu.Rich McManus, CEO von IPS, kommentiert, "Die Akquisition erweitert dieKonstruktions- und Fertigungskapazitäten von IPS und ermöglicht es uns, unserenKunden neue, innovative Lösungen anzubieten. Wir freuen uns, mit IconsManagement-Team zusammenzuarbeiten, und sind entschlossen, in dieFertigungskapazitäten von Icon zu investieren, um die bestehenden Kunden nochbesser bedienen zu können".Informationen zu Integrated Polymer SolutionsIntegrated Polymer Solutions ist führend in der Entwicklung und technischenGestaltung von Elastomerkomponenten und Werkzeugen für die Luft- und Raumfahrt,das Militär, die Biopharmazie und spezielle Industriemärkte. Für die Produktedes Unternehmens werden fortschrittliche, mit außergewöhnlich engen Toleranzenfür Hochleistungsanwendungen entwickelte Materialien verwendet. Die Produkte vonIPS umfassen Elastomerdichtungen und Verschlüsse, Werkzeuge, Schläuche,Ablationsmittel, EMI/RFI/Produkte zur thermischen Abschirmung, ummantelteO-Ringe und Komposit-APU-Plenums und Kabelschächte.Kontakt (nur Presseanfragen):Julie OakesJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher+1 (212) 355-4449Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1063094/Integrated_Polymer_Solutions_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140206/4486667OTS: Integrated Polymer SolutionsOriginal-Content von: Integrated Polymer Solutions, übermittelt durch news aktuell