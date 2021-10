Integrata Cegos zum Kundenkönig und bestem Anbieter für IT-Training gekürt / Führende Rankings für Integrata Cegos in Deutschland

Stuttgart (ots) -Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, ist in der Kategorie E-Learning-Anbieter mit der Auszeichnung "hoher Kundennutzen" von BILD prämiert sowie unter die besten IT-Dienstleister für Schulung und Training von Brand eins aufgenommen worden. An den unabhängigen Untersuchungen beteiligten sich Kunden und Experten, die mit den jeweiligen Marktgegebenheiten in Deutschland vertraut sind. Diese Bewertungen untermauern auch die starke Positionierung der Integrata Cegos GmbH als Trainingsdienstleister auf dem deutschen Markt.Integrata Cegos unter den besten herstellerunabhängigen IT-TrainingsanbieternDas Wirtschaftsmagazin Brand eins führte eine Untersuchung über die besten IT-Dienstleister in Deutschland durch. Dabei wurde das gesamte Dienstleistungsangebot der verschiedenen Geschäftsbereiche bei herstellerunabhängigen und herstellereigenen IT-Dienstleistern bewertet. In diesem Zusammenhang wurde die Dienstleistung Schulung und Training als eigenes Kriterium für die Gesamtbewertung erhoben und bei den anbietenden Unternehmen mitbewertet. In diesem Zusammenhang hob sich die Integrata Cegos GmbH als Dienstleister für Schulung und Training hervor. Die Erhebung fand zum zweiten Mal in Folge statt und wurde in Zusammenarbeit mit dem Statistik-Portal Statista durchgeführt.Integrata Cegos unter Deutschlands Kundenkönigen bei E-Learning-AngebotenBei einer weiteren Erhebung der Tageszeitung BILD in Zusammenarbeit mit ServiceValue ist die Integrata Cegos GmbH in der Kategorie E-Learning-Anbieter mit dem Prädikat "hoher Kundennutzen" ausgezeichnet worden. Die Rating- und Rankingagentur ServiceValue hat zum dritten Mal in Folge in Zusammenarbeit mit BILD, die Unternehmen in der Studie "Deutschlands Kundenkönige" nach Kundensicht untersucht. Mit dem Attribut "hoher Kundennutzen" wurden alle Unternehmen bewertet, die sich innerhalb ihrer Branche gegenüber vergleichbaren Marktbegleitern hervorheben. An dieser Studie beteiligten sich 2.995 Unternehmen aus 211 Branchen.Integrata Cegos GmbHIntegrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.100 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.Pressekontakt:Kai Nellinger, kai.nellinger@integrata-cegos.dewww.integrata-cegos.deIntegrata Cegos GmbHZettachring 4, 70567 StuttgartTel. +49 711 62010-201, Fax -216Original-Content von: Integrata Cegos GmbH, übermittelt durch news aktuell