Integrata AG veröffentlicht das Geschäftsergebnis 2016 / Der Weiterbildungsanbieter sieht sich für 2017 gut aufgestellt

Stuttgart (ots) - Als Unternehmen der Cegos Group, eines derführenden europäischen Weiterbildungsunternehmen, verzeichnet dieIntegrata AG im Jahr 2016 einen Umsatzrückgang von 2,2 % auf rund40,4 Millionen Euro. Der EBIT beträgt -2,4 Millionen Euro. Mit denErfolgen in der Digitalen Learning Transformation sind dieErwartungen für 2017 positiv.In 2016 hatte die Aktiengesellschaft einige schwierige Situationenzu bewältigen. Dabei handelte es sich unter anderem um einendeutlichen Rückgang im Bereich des offenen Seminargeschäfts. Ausdiesem Anlass gab die Integrata Aktiengesellschaft im September 2016eine Umsatzwarnung an ihre Aktionäre heraus und traf Maßnahmen, umdieser Entwicklung entgegen zu steuern: Der offene Seminarbereich,das Kerngeschäft der Integrata, wurde weiter vorangetrieben und dasAngebot im Digital Learning Bereich in den vergangenen Monatenkontinuierlich ausgebaut.Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet auch methodisch neueMöglichkeiten. Daher stoßen bei Unternehmen insbesondere digitaleLernmethoden aufgrund ihrer hohen Flexibilität auf verstärktesInteresse. Dieses kann die Integrata AG in großer Vielfalt undAktualität dank Ihrer Zugehörigkeit zur Cegos Group bedienen.Im Hinblick auf die Anforderungen der Digitalisierung führte dieIntegrata AG bereits 2016 die sogenannte BEST-Strategie ein: Miteiner Auswahl an bestimmten Seminarthemen können Unternehmen ihreMitarbeiter aller Berufsstufen auf die spezifischen Herausforderungender Digitalisierung in verschiedensten Fachbereichen vorbereiten. Fürdiese Strategie wurden zukunftsweisende Trainingsthemen auf der Basisvon Studien und Marktbeobachtungen zusammengestellt. Das Konzeptstößt laut Vorstandsvorsitzendem Ingmar J. Rath auf große Resonanz:"Wir stehen in engem Austausch mit unseren Kunden, die uns inzahlreichen Gesprächen in der BEST-Strategie bestärken. Mit denpassgenau entwickelten BEST-Seminaren erlangen Mitarbeiter relevanteSchlüsselkompetenzen für Veränderungen."Wenn Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben wollen, wirdWeiterbildung zu einem entscheidenden Kriterium. Ingmar J. Rath hebtdabei den ganzheitlichen Ansatz der Integrata AG hervor: "Wir bietenunseren Kunden eine integrierte Beratung, bei der wir die optimaleLösung für den individuellen Bedarf ermitteln. Dank unsererExpertise, unseres vielfältigen Angebots, dem Vorteil der weltweitenPräsenz und der Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern können wirauch global agierende Kunden über den ganzen Prozess derQualifizierung, von der Bedarfsermittlung bis hin zur Durchführungund Umsetzung, unterstützen."Auszeichnungen wie der Europäische Preis für Training, Beratungund Coaching sowie der Europäische Innovationspreis, den dieIntegrata AG und ihr Kunde im Oktober 2016 vom BDVT entgegennahmen,bestätigen die Kompetenz des Weiterbildungsunternehmens.Der Geschäftsbericht 2016 wird am 12.06.2017 auf der Webseite desUnternehmens unter www.integrata.de veröffentlicht.Integrata AG und Cegos GroupAls Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führendeeuropäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte undQualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. DasUnternehmen besteht seit 1964 und ist in den ThemenbereichenPersonalentwicklung, Organisationsentwicklung undInformationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio decktüber 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitaleLerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassendbei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation undmehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigenWissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen denTeilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüsteteIT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG indie Cegos Group integriert.Cegos GroupSeit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweitführender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training.Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern miteigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehrals 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributorenvertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen undTechnologie-Experten zählen.