Integra LifeSciences will Neurochirurgie-Geschäft von Johnson & Johnson kaufen

PLAINSBORO (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Integra LifeSciences will das Neurochirurgie-Geschäft von Johnson & Johnson für 1,045 Milliarden US-Dollar (986 Mio Euro) übernehmen.



Das Unternehmen habe diesbezüglich eine bindende Kaufofferte abgegeben, teilte Integra am Mittwoch in Plainsboro im US-Bundesstaat New Jersey mit. Die Johnson & Johnson-Tochter Codman stellt und vertreibt Produkte für die Neurochirurgie. Sollte der Kauf glücken, dann würde Integra zu einem der führenden Anbieter für Neurochirurgie-Produkte werden, hieß es weiter. Codman habe im vergangenen Jahr mit seinen Produkten 370 Millionen Dollar umgesetzt und eine Ebitda-Marge von etwa 31 Prozent erwirtschaftet./mne/fbr