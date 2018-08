Integra LifeSciences: Kam das wirklich unerwartet?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Integra LifeSciences per 14.08.2018 bei 62,51 USD. Integra LifeSciences zählt zu "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Integra LifeSciences einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Integra LifeSciences jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Integra LifeSciences im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Integra LifeSciences. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für die Integra LifeSciences sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 5 Buc, 10 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Integra LifeSciences-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Integra LifeSciences. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 58,82 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -5,91 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 62,51 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Integra LifeSciences beträgt das aktuelle KGV 36,03. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Medical Equipment & Devices" haben im Durchschnitt ein KGV von 66,12. Integra LifeSciences ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.