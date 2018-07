Integra LifeSciences: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Für die Aktie Integra LifeSciences stehen per 06.07.2018 64,21 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Integra LifeSciences zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Integra LifeSciences auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Integra LifeSciences damit 1,42 Prozent unter dem Durchschnitt (19,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Medical Equipment & Devices" beträgt 12,35 Prozent. Integra LifeSciences liegt aktuell 5,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Integra LifeSciences-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 58,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -8,89 Prozent erzielen, da sie derzeit 64,21 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Integra LifeSciences konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Integra LifeSciences auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.